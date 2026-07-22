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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анкалаев – о гонораре за реванш с Перейрой: «Были те же условия, что и в первом титульном бою»

Экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев ответил был ли его проигранный бой в Перейрой самым выгодным с финансовой стороны.

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