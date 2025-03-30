Врач-фармаколог Леонтьев рассказал, в чем опасность избытка антибиотиков для детей

Антибиотики – это обоюдоострый меч в руках людей. С одной стороны, они спасают нас от множества болезней, которые раньше считались неизлечимыми, а с другой – их бесконтрольное применение без указаний врача может привести к нежелательным последствиям.
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