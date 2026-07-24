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Царьград

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Полиция разыскивает стрелка в Ужгороде после лесного пожара

Полиция разыскивает стрелка в Ужгороде после лесного пожара

В Ужгороде проводится спецоперация по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в Шахтинском лесу. Полиция и спецназ разыскивают его после сообщений детей о выстрелах и пожара в лесном массиве от заброшенного здания.

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