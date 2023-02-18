Миллеровские ЮИДовцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе письменных работ «Оживи светофор»

Это учащиеся средней школы №8 города Миллерово из отряда «Скорость». Исполнительный секретарь Миллеровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член совета сторонников партии Артем Оплачков и члены Молодой побеседовали со школьниками, проверили их знания и навыки по безопасному дорожному движению и предложили принять участие во Всероссийском конкурсе письменных работ «Оживи светофор», который проводится в целях профилактики безопасности дорожно-транспортных происшествий с участием детей через творческую деятельность.