«Нужно побывать хоть раз в жизни». Как относятся к России туристы из дружественных стран?

Большинство иностранных туристов (94 % опрошенных в Иране, 91 — в ОАЭ, 89 — в Индии, 88 — в Саудовской Аравии и по 78 % — в Китае и Омане) рассматривают Россию как перспективное туристическое направление.
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