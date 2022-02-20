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Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по хоккею уступила финнам в финальном матче олимпийского турнира, итог встречи – 2:1.В финале Олимпийских игр против команды Финляндии россияне открыли счет, на восьмой минуте в большинстве отличился нападающий Михаил Григоренко.

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