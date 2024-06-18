Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • HotRS
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Бойцы группировки «Запад» показали уничтожение бронетранспортера М113

Бойцы группировки «Запад» показали уничтожение бронетранспортера М113

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» мотострелковой бригады группировки войск «Запад» нанес удары по американскому бронетранспортеру М113 и опорному пункту украинских боевиков на Сватовском направлении зоны СВО.

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