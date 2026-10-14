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Ученые изучили экосистему Баренцева моря и популяцию краснокнижных моржей

Ученые изучили экосистему Баренцева моря и популяцию краснокнижных моржей

«Газпром нефть» совместно с научными организациями завершила ежегодный экологический мониторинг юго-восточной части Баренцева моря.

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