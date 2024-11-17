Почему одни могут заблудиться даже в знакомом месте, а другие всегда легко находят дорогу

Прокладывать маршруты помогает приобретённый опыт, а не какие-то врождённые способности. До недавнего времени учёным было довольно сложно объяснить, почему кто-то всегда точно знает, где находится и как добраться в нужную точку, а кто-то может заблудиться в своём собственном районе.
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