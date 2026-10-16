В Свердловской областной клинической больнице № 1 завершился капитальный ремонт первого офтальмологического отделения, на который из регионального бюджета направили около 34 млн рублей.
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