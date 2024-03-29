ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Лавров назвал условия возобновления диалога по стратегической стабильности

Лавров назвал условия возобновления диалога по стратегической стабильности

США осенью прошлого года передали России неофициальный документ, содержащий призыв вернуться к диалогу по стратегической стабильности, однако Москва на него ответила, что невозможно вести об этом разговор, когда наша страна объявлена противником, которому нужно нанести стратегическое поражение, рассказал в интервью «Известиям» глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх