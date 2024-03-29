Лавров назвал условия возобновления диалога по стратегической стабильности

США осенью прошлого года передали России неофициальный документ, содержащий призыв вернуться к диалогу по стратегической стабильности, однако Москва на него ответила, что невозможно вести об этом разговор, когда наша страна объявлена противником, которому нужно нанести стратегическое поражение, рассказал в интервью «Известиям» глава МИД РФ Сергей Лавров.