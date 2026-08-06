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Слуцкий сравнил с Брестским миром идею "Яблока" о договоре с Киевом

Слуцкий сравнил с Брестским миром идею "Яблока" о договоре с Киевом

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Предложенный партией "Яблоко" план мирного урегулирования с киевским режимом является попыткой повторить сценарий Брестского мира 1918 года, что можно расценивать как предательство национальных интересов России, Русского мира и русской цивилизации.

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