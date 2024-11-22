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Вандалы сожгли реконструкцию «Шалаша Ленина» в Сестрорецке

Вандалы сожгли реконструкцию «Шалаша Ленина» в Сестрорецке

Неизвестные сожгли макет «Шалаша Ленина» в Сестрорецке - реконструкцию реального шалаша, где прятались Владимир Ленин и Григорий Зиновьев в 1917 году.

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