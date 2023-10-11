Врачи назвали продукт, который строго-настрого противопоказан людям старше 40 лет

Зухра Павлова, как пишет "Российская газета", рассказала о вреде жареного беконаВрач-кардиолог Анастасия Фомичева считает, что тем, кому исполнилось 40 лет, стоит с особым вниманием подходить к своему здоровью.
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