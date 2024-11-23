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Меркель заявила о том, что Трамп был очарован харизмой Путина

Меркель заявила о том, что Трамп был очарован харизмой Путина

По словам экс-канцлера ФРГ, Дональд Трамп попал под очарование Владимира Путина и других сильных авторитарных лидеров.

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