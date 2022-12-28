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В Коряжме будут судить подростка, который украл деньги с карты бабушки

В Коряжме будут судить подростка, который украл деньги с карты бабушки

17-летнего подростка подозревают в краже средств с банковского счёта.По версии следствия, 9 ноября 2022 года молодой человек был в гостях у бабушки в Коряжме.

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