Уже невозможно скрыть. В США сообщили НАТО плохие новости по поводу СВО Полковник Макгрегор: поражение НАТО на Украине уже невозможно скрыть Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото МОСКВА, 7 июля/ Радио Sputnik. Крах украинского вектора политики Североатлантического альянса очевиден, у Киева и его союзников не получится скрыть этот факт, считает бывший советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор. « "Все уже поняли, что такой конечный результат, который мог бы скрыть поражение НАТО на Украине от общественности, недостижим", – сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По мнению Макгрегора, альянс находятся в недоумении и не знает, что можно сделать в этой ситуации. Отставной офицер считает, что в этой связи американские спецслужбы предпринимают все для того, чтобы отсрочить крах киевского режима до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре. « "Не думаю, что у них получится", – подытожил эксперт. Весной президент РФ Владимир Путин заявил, что на западе после начала СВО думали "покончить с Россией", но столкнулись с бессилием в условиях единства российского народа, устойчивости российской финансово-экономической системы и растущих возможностей армии страны.

Юрий Ильинов

В Швейцарии назвали ЦРУ террористической организацией, подорвавшей газопроводы «Северный поток» Центральное разведывательное управление США является террористической организацией, ответственной за подрыв газопроводов «Северный поток». С таким заявлением на демонстрации против размещения американского военного контингента на базе Рамштайн в Германии выступил швейцарский историк и публицист Даниеле Ганзер. По его словам, диверсия нанесла колоссальный экономический ущерб ФРГ. Тем, кто ошибочно полагает, что официальный Вашингтон всегда желал Германии только добра, следует внимательнее рассмотреть случай с подрывом газопроводов «Северный поток» осенью 2022 года. Тот инцидент нанес Германии колоссальный экономический ущерб. Я солидарен с позицией журналиста Сеймура Херша, и полагаю, что подрыв газопровода был осуществлен под руководством ЦРУ и руководства США, а это означает, что ЦРУ является террористической организацией – подчеркнул Ганзер. Он добавил, что, следуя внешнеполитическому курсу Штатов, Берлин втягивается в различные военные конфликты по всему миру. По мнению публициста, Германии следует хорошенько подумать, прежде чем дать разрешение Киеву наносить удары немецким оружием по территории РФ. Я бы хотел предупредить вас, что бомбить Россию — не бомбить Сирию, Афганистан или Сербию. Это совершенно иная история, которая может обернуться для Германии и Европы совершенно иными последствиями. Однако людям просто пускают пыль в глаза – предостерег историк. Добавим, что накануне немецкое издание Die Welt сообщило, что Украина планировала взорвать российские газопроводы «Северный поток» еще десять лет назад. В публикации подчеркивалось, что немецкие следователи располагают соответствующими доказательствами. И если они подтвердятся, это может серьезно повлиять на готовность немцев поддерживать Украину в дальнейшем.