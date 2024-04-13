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Сын Куклачёва рассказал о первом разговоре с отцом после инфаркта и операции

Сын Куклачёва рассказал о первом разговоре с отцом после инфаркта и операции

Вместо разговоров о самочувствии и здоровье попавший в больницу в день своего юбилея Юрий Куклачёв попросил продолжать выступления без негоСын народного артиста рассказал о первом разговоре с отцом после обширного инфаркта и операции.

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