Сын Куклачёва рассказал о первом разговоре с отцом после инфаркта и операции

Вместо разговоров о самочувствии и здоровье попавший в больницу в день своего юбилея Юрий Куклачёв попросил продолжать выступления без негоСын народного артиста рассказал о первом разговоре с отцом после обширного инфаркта и операции.
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