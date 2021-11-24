Сотрудники пресс-центра "России сегодня" стали лучшей event-командой

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Международный мультимедийный пресс-центр медиагруппы "Россия сегодня" завоевал сразу две награды конкурса "Лучшая event-команда, сертифицированная Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России".