Правящие партии ФРГ отказывают Украине в оружии: «Германия тогда утратит свою посредническую роль»

После заявления главы немецкого МИД Хайко Мааса, исключившего военную помощь Киеву в ответ на соответствующую просьбу Владимира Зеленского, инициативу украинского президента и партии «Зелёных» подвергли критике и в правящих партиях Германии.
После заявления главы немецкого МИД Хайко Мааса, исключившего военную помощь Киеву в ответ на соответствующую просьбу Владимира Зеленского, инициативу украинского президента и партии «Зелёных» подвергли критике и в правящих партиях Германии.
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