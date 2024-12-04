Рябков: Россия рассмотрит предложения Трампа по Украине, но не пожертвует своими интересами

Напрямую стороны еще не взаимодействовали Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью CNN, что Москва будет готова рассмотреть предложения избранного американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, однако не поступится своими базовыми национальными интересами.
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