Рис басмати с шампиньонами, морковью и зеленью - сытная и вкусная еда за 15 минут

Фотографии в статье принадлежат Марии Суровой Рис басмати дороже других сортов, но на самом деле из одной чашки, получается три большие порции и у него есть еще одно бесспорное преимущество для тех, у кого мало времени - он варится 11 минут.
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