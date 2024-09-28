Бородина показала, как наказывает дочек за плохое поведение

Ведущая применяет воспитательные меры в крайних случаях. Ксения Бородина Социальные сетиКсения Бородина строго воспитывает дочек: ругает их за совершенные ошибки или, если придется, может прибегнуть к наказанию.
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