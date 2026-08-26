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Аргументы недели

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Newsmax: иранские оперативники готовили покушение на сына Нетаньяху в Майами

Newsmax: иранские оперативники готовили покушение на сына Нетаньяху в Майами

Яир Нетаньяху, старший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху, был целью попытки иранского покушения, когда находился в Южной Флориде, сообщает Newsmax со ссылкой на американского представителя правоохранительных органов, знакомого с деталями.

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