Newsmax: иранские оперативники готовили покушение на сына Нетаньяху в Майами

Яир Нетаньяху, старший сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху, был целью попытки иранского покушения, когда находился в Южной Флориде, сообщает Newsmax со ссылкой на американского представителя правоохранительных органов, знакомого с деталями.
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