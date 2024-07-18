Специальный показ фильма «Навсикая из долины ветров» в «Авроре»

«Навсикая из долины ветров» — первый фильм, созданный Миядзаки в студии «Гибли». В центре истории — княжна Долины ветров Навсикая, очаровательная девушка, способная общаться с насекомыми и находить решения в самых безвыходных ситуациях.
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