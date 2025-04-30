В Крыму в начале весны подорожали овощи, фрукты и кофе. Годовая инфляция в марте составила 11,8%.Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель направления экономического отдела Отделения Центробанка РФ по Крыму Елена Денисенко.