В Крыму в начале весны подорожали овощи, фрукты и кофе. Годовая инфляция в марте составила 11,8%.Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель направления экономического отдела Отделения Центробанка РФ по Крыму Елена Денисенко.
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