Минниханов в День пожилых людей призвал поблагодарить старшее поколение

В Международный день пожилых людей Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» призвал жителей республики выразить благодарность представителям старшего поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии