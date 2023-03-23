Пугачева и Галкин платят 4 млн рублей в год за частную школу для детей в Израиле

Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) тратят 4 млн рублей на частную школу для детей Гарика и Лизы.
Популярные статьи
- «Обосрался и замолк»: Пригожин рассказал об истерике главы Горячего Ключа из-за захоронений бойцов ЧВК «Вагнер»
- Сотни человек пришли на похороны защитников Родины из рядов ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе
- «Откуда у него такие полномочия?»: в Горячем Ключе отчитали градоначальника Белопольского за препятствия в захоронении бойцов ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии