Бородина опубликовала фото в купальнике на отдыхе

Российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала откровенное фото на отдыхе в Турции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).