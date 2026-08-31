Катерина Шпица изучила отдых с новорожденным на курорте Бодрум

Катерина Шпица, звезда сериала «Полярный», отправилась на отдых в Бодрум с мужем и новорожденным сыном.
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