Будет ли война между Пакистаном и Индией?

Обстановка в Азиатском регионе сегодня шаткая - отношения Индии и Пакистана резко ухудшились. Министр обороны Пакистана заявлял, что в ближайшее время может начаться полноценная война, а учитывая, что обе страны обладают ядерным оружием, могут произойти события, которые изменят весь мир.