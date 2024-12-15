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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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32+8+6+5 от Шэя Гилджеса-Александера помогли «Тандер» пройти в финал Кубка НБА

Разыгрывающий «Оклахомы» помог своей команде взять верх в полуфинале Кубка НБА (111:96). В его активе 32 очка, 8 подборов, 6 передач, 5 перехватов и 1 блок-шот.

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