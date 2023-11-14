В Севастополе похоронили участника боев за Мариуполь Яна Суханова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что в городе похоронили погибшего начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, под руководством которого подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод "Азовсталь".