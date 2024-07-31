Кому повысят пенсии с 1 августа

1 августа Социальный фонд увеличит страховые пенсии людям, работавшим в 2023 году. На прибавку смогут рассчитывать получатели пенсий по старости и по инвалидности, если в прошлом году работодатели платили за них страховые взносы.
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