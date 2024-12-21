Федералы в США расчищают дорогу роботакси без рулей и педалей

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) в пятницу предложила новые национальные рамки, которые могут облегчить компаниям масштабное развертывание автономных автомобилей без традиционных ручных органов управления - руля, педалей и боковых зеркал заднего вида.
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