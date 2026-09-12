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The New York Post: в Бруклине на детской площадке застрелили двух мужчин

The New York Post: в Бруклине на детской площадке застрелили двух мужчин

Двое мужчин погибли в результате стрельбы на детской площадке в Бруклине. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

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