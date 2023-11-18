Энергоэксперт Родионов: для снижения цен на бензин в России нужна конкуренция

Для заметного снижения цен на бензин в России не хватает рыночной конкуренции между производителями. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов, комментируя отмену запрета на экспорт бензина.
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