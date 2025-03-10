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Царьград

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Москва инвестирует 2,7 млрд рублей в жилой комплекс для 400 человек в районе Аэропорт

Москва инвестирует 2,7 млрд рублей в жилой комплекс для 400 человек в районе Аэропорт

На севере Москвы стартует преобразование участка по программе комплексного развития. Инвестиции в проект составят 2,7 млрд рублей, будет построено жильё на 18 тыс.

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