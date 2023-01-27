Глава «Ростеха» Чемезов опроверг нехватку боеприпасов у российских вооруженных сил

Информация о «снарядном голоде» в российских вооруженных силах не является правдивой. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.
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