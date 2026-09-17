Финансист Селезнев: доходность вложений в доллары — итог в рублях минус комиссии

Реальная доходность сбережений в валюте считается так: итоговая сумма в рублях после обратного обмена долларов в рубли, минус первоначальная сумма, минус все спреды и комиссии.
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