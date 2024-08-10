Reuters объяснил, почему иностранные авиакомпании теряют интерес к Китаю

По данным отчета Cirium, азиатские авиакомпании, такие как China Southern, China Eastern и Air China, значительно увеличили свою долю на международных рынках авиаперевозок, за счет чего иностранные авиаперевозчики испытывают трудности.
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