Глава МВД по РТ поздравил коллег с Днем образования подразделений по борьбе с экономическими преступлениями

Министр внутренних дел по Республике Татарстан Дамир Сатретдинов поздравил сотрудников и ветеранов службы по борьбе с экономическими преступлениями с 88-летием со дня образования данных подразделений в системе органов внутренних дел России.
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