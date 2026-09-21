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Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы

Матвиенко объявила о крахе планов Запада расколоть Россию через выборы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о завершившейся в стране избирательной кампании и указала на полное фиаско зарубежных оппонентов, рассчитывавших дестабилизировать обстановку в России .

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