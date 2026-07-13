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Мода и Шоу-бизнес

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Счета популярной телеведущей заблокировали в России

Счета популярной телеведущей заблокировали в России

Федеральная налоговая служба России наложила арест на банковские счета телеведущей Татьяны Лазаревой*, признанной в РФ иностранным агентом и внесённой в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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