Хайнань планирует полностью запретить продажу автомобилей с ДВС к 2030 году

Южная островная провинция Китая Хайнань (Hainan) поставила цель запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году, взяв на себя роль лидера в переходе страны на новые энергетические транспортные средства (NEV).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии