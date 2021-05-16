При разводе он оставил жену ни с чем, а после аварии хочет, чтоб она кормила

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяПри разводе он оставил жену ни с чем, а после аварии хочет, чтоб она кормила Лариса с Виталием прожили больше 20 лет. Они оба из одного совхоза, а сразу после свадьбы стали жить в доме с его матерью.Вернуться к статье232НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна ОттоБог не Тимошка, видит немножко.Лариса БачевскаяА я училась в вечернем институте и работала, а у мужа было 7 классов образования. И они со свекровью не разрешали мне учиться, и так, дескать, слишком грамотная, а хотели, чтобы я рожала детей. Может, так бы оно и вышло, но в 19 лет я после тяжёлой операции стала бесплодной, в институте взяла академический, но учиться собиралась продолжать. А бесплодная жена с высшим образованием в этой семье была не нужна. Муж подал на развод, 2 года мы прожили. Вот так бесплодие спасло меня этого ужаса. Не зря говорят - нет худа без добра.Денис ЛВот вам и официальный брак, баба осталась с голой жопой.Вера ФедороваИ к чему это ты тут вставил про брак?! Просто он оказался хитрее и изворотливее, чем женщина. Проехал танком по жене и детям, как часто бывает.Денис ЛОбычно после официального брака и развода это мужик остаётся ни с чем, вспомни законы, да и бабы в этом плане намного хитрей и расчётливей.Вера ФедороваБабе приходится быть "хитрей и расчётливей", так как нужно думать не только о себе, но, как правило, и о ребёнке.Денис ЛО чьём ребёнке она думает? После развода почти всегда суд ребёнка отдаёт мамаше. Если именно она инициаторка развода, то пусть ”думает“ молча и не ноет, её не заставляли рожать и разводится.Вера ФедороваТы съехал с темы и сел на любимого конька)).Денис ЛОбожаю твоего конька.)))Вера ФедороваИ это радует)).Денис ЛТвоего конька или тебя? )))Вера Федорова))Денис Л(*) (*) ) . ( ( v ) \ | / \ /Вера Федорова🙄Денис Л((((( ))))) (( (.)-(.) )) \ ° õõ ° / \ .__. /Вера ФедороваДа не открываются у меня твои значочки🤗Денис ЛБляха-муха, это ”бумажные“ скрины плохо открываются, а это обычные текстовые значки как и буквы, рожица собрана из них, как можно не видеть? Ты и раньше не видела. Хрен пойми чё у тебя за комп и браузер. И на этом не видишь? ,="=-. ,`'oo' \o`. ( .88 |^||^)) ) , ) ) `@ (@' (. ( ` , `C ' ) `) `-=' ,/ ._c/ `-=' ,-( `-.,')-. `( ) . ((((( ))))) (( (.)-(.) )) \ ° õõ ° / \ .__. /Вера ФедороваТы прям кудесник 😀Денис ЛА прикидывалась что не видишь.Вера ФедороваНе вижу!Денис ЛНу и ладно, не види дальше.)))Виктор ПерминовТут жалеют инвалида или бабу?LРledenez107 РусскаяВсе нормально, все по заслугам. Могло оказаться хуже: Она после его звонка бы подумала -столько лет прожили вместе, сейчас он в тяжелом положении, не по-божески отказать человеку в помощии т.д и снова бы сунула голову в ярмо. А так -все логично
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