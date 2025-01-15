Иркутск и Можайск пополнили число самых кибератакуемых городов

В числе лидеров по количеству обнаружения киберугроз в IV квартале 2024 года — Астана, Москва и Минск, в топ-10 оказались и новые российские города, которые еще не попадали в рейтинг, — Иркутск и Можайск.
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