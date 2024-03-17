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На Кубани проголосовали почти 70 процентов избирателей

На Кубани проголосовали почти 70 процентов избирателей

По данным на 10 часов утра 17 марта, проголосовали 69,7 процента избирателей региона. Всего в регионе 4,4 миллиона избирателей – Кубань на третьем месте в стране по числу жителей после Москвы и Московской области.

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