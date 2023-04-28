Вести Кузбасс

14 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир 123
    если засекретили,значит что-то нечисто....Вести.Интервью: Г...
  • Николай Николаевич
    Что-то мимо меня прошло. Когда мы выбрали президентом Минниханова?!Губернатор Кузбас...
  • Obiivatel
    Нужно создавать рабочие места, т.е. строить заводы-пароходы. В место этого "поддержка безработных". Все шиворот на вы...«Объясняем.рф»: д...

Картина дня

наверх