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Азамат Мурзаканов побеждает Рибейро техническим нокаутом на UFC 316

Азамат Мурзаканов побеждает Рибейро техническим нокаутом на UFC 316

Азамат Мурзаканов, русский боец UFC, одержал победу над бразильцем Брендсоном Рибейро на турнире UFC 316.

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